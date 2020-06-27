شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على أول صلاة فجر بجنوب سيناء.. ووكيل الأوقاف: الناس أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مساجد جنوب سيناء إقبالا كبيرًا من المصلين على أداء أول صلاة فجر منذ جائحة فيروس كورونا، حيث التزم المصلون بالاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة الاوقاف، فيما أعرب المصلون عن سعادتهم لفتح المساجد للصلاة.

في طور سيناء العاصمة ادي كثير من سكان طور سيناء صلاة الفجر في مسجد المنشية الجامع، بعد أن قامت أمس شباب جمعية الكشافة بتطهير وتعقيم المسجد وقد وضعت مديرية الاوقاف بجنوب سيناء علامات تنظيم صفوف المصلين

وحضر صلاة اول فجر بمسجد المنشية الجامع فضيلة الشيخ اسماعيل الرواي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والذي أكد سعادة جميع العاملين بالأوقاف بفتح المساجد، مشيرًا إلى أنه الناس أصبحوا أكثر وعيًا وجميع المصلين التزموا للاشتراطات وزارة الاوقاف وارتدوا الكمامات الواقية، وأحضروا معهم المصليات الخاصة بهم، وحافظوا على مسافات التباعد واضاف الراوي إن ذلك يؤهل لصلاة جمعة قريبة.

كانت استعدت مساجد جنوب سيناء لعودة فتح المساجد وقامت مديرية الأوقاف برش وتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم علامات صفوف المصلين في جميع مدن جنوب سيناء.