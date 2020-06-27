شكرا لقرائتكم خبر عن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. وكيل «أوقاف البحيرة» يؤم المصلين في صلاة الفجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أول صلاة فجر بعد فتح المساجد، في مسجد السد العالى بدمنهور، وحرص المصلون على ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بهم والتباعد الاجتماعى أثناء أداء الصلاة وكذلك وضع الحذاء في كيس بلاستيك.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير المساجد والكنائس ووضع علامات على السجاد، في أماكن وقوف المصلين بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي خلال إقامة الصلوات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة قامت بالتعاون والتنسيق مع مديريتى الأوقاف والطب البيطري ورؤساء القرى والوحدات القروية بتنفيذ حملات موسعة لتطهير المساجد والكنائس بكل أرجاء المحافظة.

وناشد محافظ البحيرة، المصلين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند الذهاب لدور العبادة والالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع الحرص على التباعد الاجتماعى وغسل الأيدى باستمرار حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتجنب الإصابة بالعدوى.

وكيل وزارة أوقاف البحيرة يؤم المصلين فى صلاة الفجر

وكيل وزارة أوقاف البحيرة يؤم المصلين فى صلاة الفجر