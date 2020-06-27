شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ربط خط المياه لتغذية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ ربط خط المياه قُطر ٧٠٠ مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة من (A1: A4) بمساره المتقاطع مع التوسعات الحالية لطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار «شاهين»، في بيان، إلى أنه تم تكثيف العمل بالمشروع خلال الفترة الماضية، واستغلال فترة إجازة عيد الفطر، نظرًا لانخفاض معدلات الاستهلاك للحد الأدنى لتنفيذ الأعمال.