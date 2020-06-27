شكرا لقرائتكم خبر عن وسط فرحة والتزام.. مساجد القليوبية تستقبل المصلين في فجر أول يوم للصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، انضباط فجر اليوم السبت، بجميع مساجد المحافظة، الحكومية وعدد من المساجد الأهلية بالقليوبية، المدرجة بقائمة الفتح في المرحلة الأولى.

صلاة الفجر بمساجد القليوبية

صلاة الفجر بمساجد القليوبية

واستقبلت بيوت الله المصلين في أول يوم للصلاة، وسط فرحة من المصلين بالعودة للمساجد، والتزام بالضوابط الاحترازية، لعدم انتشار فيرس كورنا المستجد، تحت رعاية الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ اسماعيل احمد مدير الدعوة.

صلاة الفجر بمساجد القليوبية

صلاة فجر بمساجد جنوب سيناء

وتمت صلاة الفجر بحضور الأئمة المكلفين بالصلاة داعين المولي سبحانه أن يكشف البلاء.

وتوجهت مديرية الأوقاف بالقليوبية، بالشكر لجميع المصلين لتعاونهم مع الأئمة، بالالتزام التعليمات، مؤكدة أن تعاون المصلين والتزامهم باجراءات السلامة سببا في ديمومة فتح المساجد للصلاة، فاليكن كل منا مفتاحا للخير دائما، ولا يكن سببا لغلق المسجد.

صلاة فجر بمساجد جنوب سيناء

وناشد وكيل الوزارة المصلين بارتداء الكمامة قبل النزول للمسجد، واحضار سجادة الصلاة الخاصة معك، وطهر يديك بعد الانتهاء من الصلاة، وتجنب المصافحة، والتزم بعلامات التباعد داخل المسجد، وضع حذائك في كيس بلاستك، واتركه خارج المسجد، وصلي وانصرف بعد الصلاة مباشرة، انزل للصلاة مبكرا وقبل الاذان.

صلاة الفجر بمساجد القليوبية

صلاة فجر بمساجد جنوب سيناء

التزم معنا حتي نواصل إقامة الشعائر وتظل بيوت الله مفتوحة يذكر فيها اسمه، فصلواتك لله وقربة لله واخذ الحيطة من انتشار المرض من اعظم القربات لله، فحافظ على التعليمات، وحافظ على نفسك، احمي بلدك.

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وأكد أبوالسعود، أن جميع قيادات المديرية والإدارات والعاملين بالمساجد، قاموا بتنفيذ تعليمات الوزارة، ومتابعة العمل والإشراف والمشاركة في أعمال تنظيف، وترسيم أماكن الصلاة، وتطهير وتعقيم المساجد، قبل صلاة فجر السبت، وبعدها، وهو الإجراء الذي سيتبع مع كل صلاة.