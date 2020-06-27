شكرا لقرائتكم خبر عن فحص جميع المخالطين لمراقب الثانوية العامة المشتبه إصابته بـ«كورونا» في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء عن فحص جميع المخالطين لمراقب الثانوية العامة المشتبه إصابته بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، إنه تم اكتشاف حالة المراقب المشتبه به أثناء الفحص اليومى للمراقبين بواسطة الفريق الطبى المكلف بمتابعة الحالة الصحية لهم، وأنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، وذلك بعمل الفحوص الطبية المبدئية له بمستشفى الشيخ زويد المركزى، حيث بينت أنه حالة اشتباه كورونا، وقد تم نقله إلى مستشفى العريش العام لحجزه، حيث تم اتخاذ مسحة له، وفى انتظار نتيجتها.

وأضاف «حسن»، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ جميع الجهات المعنية، بجانب فحص المخالطين له، ولم تتبين عليهم أية أعراض، وتم إرشادهم بالعزل في استراحاتهم منفصلين.

وأشار إلى قيام فريق وحدة الملاريا برش وتطهير جميع الاستراحات بمدرسة الصناعة والمدرسة التجريبية مباشرة، وذلك بعد اصطحاب المراقب المشتبه في إصابته بالكورونا إلى المستشفى، علاوة على عملية الرش والتطهير اليومية قبل وبعد الإمتحانات.