شكرا لقرائتكم خبر عن تسلسل زمني.. الإرهابي المسماري من صحراء ليبيا إلى حبل المشنقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».

وتأتي تفاصيل رحلة المسماري من صحراء ليبيا إلى حبل المشنقة، كالتالي:

خرج من ليبيا مع 14 شخصاً في سيارتي دفع رباعي، وبهما صاروخان سام، ومدفع مضاد للطائرات، و2 متعدد، وغيرها من الأسلحة، ووفقاً لحديثه مع الإعلامي عماد أديب، في وقت سابق، قال وإنه فور دخولهم مصر اشتبكوا مع قبيلة «التبو»، واستغرق دخولهم الحدود المصرية حوالي شهر، وتمركزوا في صحراء محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ثم استقروا في منطقة الواحات من يناير 2017، وقال إنهم تعرفوا على مجموعة في الواحات بحي سكني، على قناعة بأفكارهم الجهادية، وكانت مهمتهم توفير الدعم اللوجستي من بنزين وطعام وشراب.

وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء، وصل بـ35 كم.

وقالت وزارة الداخلية، إن 16 رجل شرطة بينهم 11 ضابطًا، قتلوا عندما تعرضت تلك المأمورية الأمنية للهجوم وأصيب 13 آخرون، وسقط 15 من المتشددين بين قتيل وجريح.

وألقي القبض على الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري، ليبي الجنسية، شارك في الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي سنة 2011، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وقرر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، حينها إحالة 43 متهمًا، بينهم المسماري، إلى القضاء العسكري، لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم بارتكاب حادث الواحات البحرية في أكتوبر 2017، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون.

وبحسب تحقيقات القضية، فإن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تشكيل خلية إرهابية بايعت تنظيم القاعدة، واتخذوا من الدروب الصحراوية في ليبيا والصحراء الغربية بمصر موطنًا لهم للاختباء بها والخروج بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد ضد أفراد الشرطة والجيش وعدد من المدنيين المسيحيين.

نسبت لهم النيابة تنفيذ الهجوم على عدد من سيارات الشرطة في منطقة الواحات، بالإضافة إلى الهجوم على أتوبيس يستقله عدد من المسيحيين بصحراء المنيا، وتفيد التحقيقات بأن تلك الخلية كان يتزعمها الضابط السابق عماد عبدالله، الذي كان يعد الذراع اليمنى للمتهم هشام عشماوي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين بينهم مجموعة كانت تتولى تنفيذ العمليات ومجموعة أخرى تتولى توفير الدعم المالي واللوجيستي، بينما كان العدد الأكبر من الخلية يقوم بتدريب واستقطاب العناصر الجديدة للانضمام إلى الخلية.

وحكى المتهم الليبي المسماري تفاصيل سقوطه بعد تنفيذ عملية الواحات ومقتل زعيم الخلية عماد عبدالله عن طريق ضربات جوية من الجيش بمنطقة الواحات، والتي انتهت بتحرير الضابط محمد الحايس الذي كان تعرض للاختطاف من قبل المجموعة الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أكتوبر 2019:

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أحالت محكمة جنايات غرب العسكرية، أوراق عبدالرحيم المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات»،

نوفمبر 2019:

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية بمعاقبة المتهم عبدالرحيم محمد المسماري بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قضت بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

صباح اليوم:

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».

وتم الإعلان عن قائمة التهم الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الفانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الانضمام إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي وإحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الإرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20-10-2017.

خطف واحتجز وآخرون المجني عليه نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس، رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها، والحصول على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيًا وسرق بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.

حاز وأحرز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وخرب عمداً أموالاً منقولة مملوكة لوزارة الداخلية، وهي أسلحة ومعدات واستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه العامة للخطر.