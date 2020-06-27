شكرا لقرائتكم خبر عن 338 مسجدًا تفتح أبوابها للمصلين في بورسعيد.. والمقاهي تتأهب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فتح ٣٣٨ مسجد في كل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد أبوابها للمصلين قبل دقائق من صلاة الفجر، والتزم المصلين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة صغيرة مع كل منهم، وبعد دقائق قليلة من أذان الفجر أقيمت الصلاة مباشرة وتراص المصلين على مسافة متر ونصف بين كل مصلي واخر وترك صف خالي بين كل صفين.
وعقب انتهاء الصلاة بدقائق قليلة التزم المصليين بالمغادرة، فيما بادرت بعض المقاهي بفتح أبوابها بعد انتهاء الصلاة مباشرة وبدا بعضها منشغل في أعمال نظافة وصيانة.
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