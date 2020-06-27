شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات ومصليات خاصة ومسافات.. أول صلاة فجر بمسجد أبوالعباس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أول صلاة فجر اليوم، بمسجد سيدى أبى العباس المرسى، بحضور عدد من قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية، وقيادات المحافظة، على رأسهم عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، حيث تعد أول صلاة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام ١٠٠ يوم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد «الشريف» على ضرورة وعي رواد دور العبادة والتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لفتح دور العبادة تدريجيا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال الشيخ محمد خشبة إن الرواد على قدر كبير من الوعى وقد حضروا إلى المسجد ملتزمين بالتعليمات، مؤكداً أن هذه خطوة جيدة في هذه المرحلة تؤكد أن الرواد على قدر كبير من الوعى والفهم المستنير.

ووجه الشكر لأهالى الإسكندرية على حسن تعاونهم مع مؤسسات الدولة وقياداتها للتصدي لهذه المرحلة الحرجة، مشدداً على أن التقارير التي رفعت إليه من الإدارات الفرعية تؤكد أن الحالة العامة للمساجد طيبة، مشيدا بدور منتسبي الأوقاف الذين لم يألوا جهدا لإعداد بيوت الله تعالى.

وحرص الجميع على ارتداء الكمامات «ماسك الوجه» وأداء الصلاة كل على مصلية شخصية فضلا عن التباعد الاجتماعى ومراعاة مسافة الأمان بين المصلين.

Advertisements

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة الفجر بمسجد سيدي أبي العباس المرسي

محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة فجر بمسجد أبو العباس

محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة فجر بمسجد أبو العباس

محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة فجر بمسجد أبو العباس

محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة فجر بمسجد أبو العباس

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة الفجر بمسجد سيدي أبي العباس المرسي