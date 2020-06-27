شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعاً طفيفاً، السبت، حيث سجل سعر الأونصة عالمياً ١٧٧١ دولارا، مقابل ١٧٦٥ دولارا، أمس، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩٠٨ جنيهات، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٠٣ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٨٠ جنيهاً.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن «أسعار الذهب في مصر ستشهد ارتفاعاً الفترة المقبلة، نتيجة لاقتراب موعد طرح العملات الورقية الجديدة، مما أدى إلى اتجاه المستثمرين لشراء الذهب الخام».

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن، في إبريل الماضي، عن طرح فئة النقد المصرية «10 جنيهات» في صورة النقود البلاستيكية من مادة «بوليمر»، وذلك قبل نهاية العام الجارى 2020، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى أرتفاع في البورصات العالمية، خلال الأسبوع الماضي، منذ أكتوبر ٢٠١٢، حيث بلغ سعر الأونصة عالمياً ١٧٧٢ دولار، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب المخاوف من انتشار موجه ثانية من فيروس كورونا المستجد، مما أدي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الأمن، فضلا عن ارتفاع سعر العقود الامريكية الآجلة للذهب.

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