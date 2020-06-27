شكرا لقرائتكم خبر عن مد باب التقديم بالمجمعات التكنولوجية حتى 2 يوليو للطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن مد باب التقديم للطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، أسبوعا آخر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 .

وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إنه نظرا للإقبال الكبير على التقديم بالمجمعات التكنولوجية هذا العام، وبسبب تأخر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة في تسليم طلاب الإعدادية بيان النجاح، فقد قررت إدارة صندوق تطوير التعليم مد فترة التقديم بالمجمعات التكنولوجية أسبوعا آخر، نزولا على رغبة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بالمجمعات، لتنتهي فترة التقديم الخميس المقبل .

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أن التقديم بالمجمعات إلكترونيا من خلال الرابط الذي تم نشره على الصفحه الرسمية لصندوق تطوير التعليم أو الصفحة الرسمية الخاصة بكل مجمع ، أو من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بمقر المجمع .

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وشدد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنه لن يتم قبول الطالب إلا بعد اجتياز اختبارات قدرات في اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، ثم الكشف الطبي للطالب في حال قبوله، وهذه الشروط أساسية في القبول، مشيرا إلى أن مواعيد اختبارات القدرات سيتم إعلانها عقب غلق باب التقديم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إعلان كافة التفاصيل والنماذج الخاصة باختبارات القدرات والتي ستكون موحدة على كافة المجمعات التكنولوجية لأول مرة .

وناشد «الحيوي» أولياء الأمور عدم الانسياق خلف أي أشخاص أو جهات خارج صندوق تطوير التعليم، يدعون صلتهم بالصندوق أو المجمعات ويستطيعون إلحاق أبنائهم بالمجمعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هي المرجع الوحيد لأي استفسارات خاصة بالمجمعات عبر رسائل الصفحة .

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية هي صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتي تقدر قيمتها بخمسون جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.