شكرا لقرائتكم خبر عن 615 راكبا من جنسيات أوروبية يغادرون القاهرة على متن 4 رحلات استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت ، 4 رحلات طيران استثنائية، وعلى متنهما 615 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة فى طريقهم إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا

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قالت مصادر بالمطار أن شركة اير فرانس نظمت رحلة الي مدينة باريس أقلعت وعلى متنها 262 راكبا، كما نظمت شركة مصر للطيران رحلة الي مدينة روما اقلت 152 راكبا، ونظمت شركة مصر للطيران ايضا رحلة الي برلين اقلت 41 راكب، ونظمت شركة الخطوط السويسرية رحلة إلى زيوريخ اقلت 160 راكبا، وجميع الركاب من جنسيات أوروبية مختلفة، بالإضافة إلى حاملى الإقامات، الذين كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.