شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمدينتى أخميم وبنى سويف الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار استكمال تنفيذ أعمال الطرق بمشروع عمارات "الإسكان الاجتماعي" بمنطقة الـ55 فداناً بمدينة أخميم الجديدة، وكذا تنفيذ أعمال المرافق لأراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى جهازى المدينتين بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات والأراضي للفائزين بها بالمواصفات المطلوبة.

من جانبه، أوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم الانتهاء من 70٪ من طبقة الأساس بطرق مشروع عمارات "الإسكان الاجتماعي" بمنطقة الـ55 فداناً بمدينة أخميم الجديدة، وأن معدلات العمل تسير بصورة جيدة بالتزامن مع قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء بالمنطقة.

وأضاف أن مشروع الطرق يتضمن تنفيذ (طبقة الأساس - طبقة رابطة أسفلتية – بردورات - إنترلوك)، وأنه تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة ودفع العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

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وفي سياق متصل، قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) للحي السابع بمنطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة ( أراضي إسكان متميز ) و المسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، وكذا تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بموقع المشروع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.