شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الخليج تسلط الضوء على رفع الحظر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت صحف الخليج الصادرة اليوم بقرار رفع الحظر فى مصر الذى يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، وتحت عنوان " بعد 94 يوما.. انتهاء حظر التجول فى مصر"، كتبت صحيفة عكاظ السعودية، مشيرة إلى توديع المصريين أمس الجمعة آخر أيام حظر تجول الذي استمر 94 يوماً، بعدما أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو وحتى إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.



صحيفة عكاظ السعودية

بدورها، أشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى الخطوات الحازمة التى تتخذها مصر مع رفع الحظر، مشيرة إلى أن تأكيد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إنه سيكون هناك عقوبات مشددة على المنشآت التي تخالف قواعد وشروط إعادة الفتح التي تم إعلانها من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أن الحبس لمدة سنة والغرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق التام لأي منشأة مخالفة سواء كانت سينما أو مسرح أو مطعم أو مقهى، موضحًا أنه في حال سمح أي مقهي بتدخين الشيشة سيتم إغلاقه على الفور إلى جانب حبس صاحبها.



البيان الاماراتية

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وأكد أنه سيتم فرض القيود مجددًا في حالة وجود إهمال وعدم الإلتزام بالإجراءات التي تم وضعها، مؤكدا أنه أصبح من حق كل وزير ان يحدد العدد المناسب داخل كل مصلحة يديرها، لافتا إلى أن الشواطئ والحدائق العامة مغلقة حتى إشعار اَخر، ولكن سيتم فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية وفق الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن عودة النشاط الرياضي بما فيها استئناف المسابقات ومن بينها الدوري العام يعد قرار دولة،وأضاف أن النوادي ستفتح أبوابها للأعضاء ولا يوجد حد أقصي بدءًا من الغد ولكن سيتم تطبيق نسبة الـ25% داخل المطاعم.

وتبدأ العودة للحياة اليوم فى جميع أنحاء مصر، وتستقبل المقاهى روادها في أول يوم لعودة فتح المقاهى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها.

وعممت وزارة التنمية المحلية منشورا على المحافظات بالضوابط والتعليمات لإعادة فتح المقاهى والكافيهات، والتى جاء من بينها ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 2متر بين طاولات الطعام، و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد - أن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.