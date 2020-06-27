شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشيد بجهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بجهود وزارة الأوقاف المصرية، في محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك فى تقريرها السنوى حول الإرهاب والمجموعات التى تستوفى معايير القانون.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2019 م أشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف مركزا على جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بعدة أمور وهى:

1- افتتاح وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .

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2 - المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيا وعالما من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية.

3- دور وزارة الأوقاف في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد .

ونشرت وزارة الأوقاف نص تقرير الخارجية الأمريكية حيث جاء فيه:"واصلت الحكومة المصرية مواجهتها المستمرة لمكافحة التطرف العنيف في عام 2019، ففي شهر يناير افتتحت وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية التدريب الأئمة والدعاة وجمعت الوزارة 130 وزير أوقاف ومفتي من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية كما ركزت وزارة الأوقاف على سد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين بدعوة ممثلين من كلا الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك باذلة الجهد لمعالجة القضية الطائفية وخاصة في صعيد مصر".