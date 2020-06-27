الصحافة العربية: تصريحات الرئاسة المصرية عن سد النهضة انفراجة فى الأزمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكتبت "عكاظ" السعودية": "اتفاق على لجنة أفريقية دولية.. ولا إجراءات أحادية.. هل تنفرج أزمة سد النهضة؟، مشيرة إلى انفراجة جديدة شهدتها أزمة ملف سد النهضة بعد تعقدها خلال المفاوضات الأخيرة، بعد إعلان الرئاسة المصرية، ليل (الجمعة)، الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وقانونيين وأطراف دولية والاتحاد الأفريقي، والاتفاق كذلك على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد.

وأوضحت الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء أمس في قمة أفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو برئاسة رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد سيريل رامافوزا، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

الشرق الأوسط كما صرحت الرئاسة المصرية بأن الرئيس أكد أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكّن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، آخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، مضيفا أنه يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

كما أشارت صحيفة الشرق الاوسط، إلى أن إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت خلال قمة أمس على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لحين إبرام اتّفاق بين الدول الثلاث بشأن هذا المشروع الضخم الذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.

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وقالت الحكومة السودانية في بيان «تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على اتّفاق"، مشيرة إلى أنّه تمّ أيضاً الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين».

وفي القاهرة أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أنّ الاتّفاق ينصّ على «الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السدّ، قبل التوصّل إلى هذا الاتّفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن» الدولي الذي سيبحث هذا الملفّ الإثنين المقبل.