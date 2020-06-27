شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناشد أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات، مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

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كما ناشد المحافظ الطلاب بعدم التزاحم أثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا على الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح، بتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية.

وشدد عبدالعال على ضرورة التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كاف لمنع وجود كثافات أمام اللجان .. مؤكدا توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير في كافة لجان القاهرة بالإضافة لوجود مخزون احتياطي فى حالة الحاجة إليه، موجها رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أو إشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.