شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان: الانتهاء من ربط خط المياه لتغذية المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ ربط خط المياه قطر 700 مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة من (A1 : A4) بمساره المتقاطع مع التوسعات الحالية لطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم تكثيف العمل بالمشروع خلال الأيام الماضية، واستغلال فترة إجازة العيد، نظراً لانخفاض معدلات الاستهلاك للحد الأدنى لتنفيذ الأعمال.

وفى سياق متصل، أشار المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم استغلال إجازة العيد أيضا لتطهير ورش جميع المبانى الخدمية، كما تم تعقيم وتطهير مبنى الجهاز ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس خالد شاهين ، أنه تم التنسيق بين الإدارة الطبية وإدارة الأمن بالجهاز، لمتابعة قياس درجات الحرارة للعاملين و العملاء المترددين عند البوابات والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية طوال فترة العمل من أجل منع انتشار الفيروس، خاصة مع عودة العمل بكامل طاقته، كما تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الإدارات بالجهاز لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم و صحتهم.

كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطريق المحور الرابط بين شمال مدينة العاشر من رمضان غرباً و مدينة العبور الجديدة مروراً بطريق بلبيس/ العاشر من رمضان"محور العبور/ العاشر"، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الطريق من النفق أسفل الطريق الإقليمي حتى طريق بلبيس/العاشر من رمضان.

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وأوضح المهندس خالد شاهين، أن المحور يبدأ من نهاية شارع الشباب بمدينة العبور متجهاً شرقا مخترقاً مدينة العبور الجديدة بطول ٢٧كم تقريبا حتى النفق أسفل الطريق الإقليمي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ شبكة طرق قومية تسهم فى تحقيق السيولة المرورية والتنقل بين المدن والمحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، ذكر المهندس خالد شاهين، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع بالمجاورة (13) بالحي الثاني بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن الأعمال تشمل تنفيذ أرصفة وبردورات ورفع كفاءة الطرق الحالية واستحداث طرق جديدة لخدمة كل العمارات السكنية الخاصة بالحي.