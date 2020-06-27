شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 11 ألفا و703 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضى حتى 25 يونيو الجارى خلال الفترة من على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وجاءت محافظة سوهاج فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961، والقاهرة 807 منشآت، والبحيرة 772 منشأة، ودمياط 740، والجيزة 686، والإسكندرية 565، والمنيا 564، وكفر الشيخ 520، والقليوبية 512، والغربية 491، وأسيوط 459، والدقهلية 431، وجنوب سيناء 391، وبورسعيد 326، وقنا 295، والوادى الجديد 293، والمنوفية 290 .

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وجاءت فى الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 270 منشأة، وأسوان 240، ومرسى مطروح 239، والفيوم 233، والإسماعيلية 224، وبنى سويف 185 منشأة والبحر الأحمر 146، والسويس 86 منشأة .

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض فى ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة".

كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.