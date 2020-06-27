شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وكيل الأزهر يوبخ رئيس لجنة بسبب سوء مقاعد الطلاب بلجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف ، صباح اليوم السبت، لجان امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبى في معاهد سنورس بمحافظة الفيوم، حيث أبدى غضبه الشديد من سوء حالة بعض المقاعد ووجه رئيس اللجنة بضرورة تغييرها فورا من أجل راحة الطلاب ، موجها حديثه للطلاب بقوله : "نبذل اقصى جهدنا للحفاظ عليكم وتوفير كل سبل نجاح العملية الامتحانية واى تقصير من رئيس لجنة او العاملين تجاهكم لن يمر دون محاسبة، كما نبه على الطلاب بالتركيز وعدم الانسياق وراء صفحات الغش والتى تم القبض مؤخرا على المسئولين عنها".

كما تفقد وكيل الأزهر دورات المياه للاطمئنان على وجود المطهرات والمنظفات ، بالإضافة إلى إجراءات الوقاية من الكاشف الحرارى وتجهيز غرفة العزل بالإضافة إلى كاشف المعادن.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

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كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.