صور.. تحقيق التباعد بين طلاب الدبلومات الفنية خلال دخولهم لأداء الامتحانات العملية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم السبت لجان امتحانات دبلوم الصف الثالث الثانوى الفنى تجارى بمدرسة السيدة رقية التجارية بنات بطرة انضباط وتباعد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية على الطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث ظهر دخول الطلاب كنموذج إيجابى لطالبات المدرسة فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على المسافات بين الطالبات وتقديم الكمامات الطبية والقفازات ليد والقدم وجل وكحول معقم لكل طالبة وسير امتحانات العملى بمنتهى الدقة والنظام طبقا لتعليمات .

بدأ طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية، مع تطبيق اللجان لكافة الاجراءات الصحية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الامتحان العملى فى 1377 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت الامتحانات فى العاشرة صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعقيم جميع اللجان والحجرات والمعامل والورش، وتوفير 3 أجهزة كواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للعاملين والطلاب أثناء دخولهم اللجنة، وتسليم الطلاب كمامة قطنية وأخرى بلاستيكية (فيس شيلد) لجميع الطلاب، وتسليمهم جوانتى للطلاب والمشاركين فى اللجان يوميا أثناء الامتحانات العملية، كما تم توفير مجموعة من المطهرات داخل اللجنة لاستخدامها طوال فترة الامتحانات العملية.

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وتنطلق فى العاشرة من صباح اليوم السبت، 27 يونيو الحالى، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى أول اختبارات للطلاب فى زمن كورونا، حيث قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للدور الأول 2020 تبدأ السبت 27 يونيو الحالى، فى أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة، حفاظا على أبنائنا الطلاب وعدم التكدس والتجمعات الكبيرة وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم الاثنين 20/7/2020.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "تبلغ أعداد المواد العملية والمعملية التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم 431 مادة فى النوعيات المختلفة" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى"، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحانات العملية فى 1377 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية، كما يصل إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات العملية أكثر من 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.