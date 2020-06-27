شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب يتفقد محطة الشيخ زايد للتأكد من جودة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن لجنة من الجهاز قامت بزيارة مفاجئة لمحطة مياه مدينة الشيخ زايد، للتأكد من جودة المياه المنتجة، وذلك بالمرور والمتابعة والتفتيش على جميع مراحل التنقية والترشيح بالمحطة، بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن الجهاز يتولى من خلال زياراته الميدانية التحقق من كفاءة مستويات التشغيل الفعلية لأصول المرافق، وإصدار التقارير الفنية بصفة دورية لها، متضمنة جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استدامة الخدمة، ورفع كفاءة المحطات، والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحي.

من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: إنه أشادت اللجنة خلال الزيارة بحسن سير العمل بالمحطة، والتأكد من جودة المياه بإجراء بعض التجارب المعملية، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والإجراءات لمنع العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد عقد اجتماعاً مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تقدم خطط العمل الخاصة بالجهاز، وتم استعراض الخطوات التى تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية ، وذلك بحضورالدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وفريق العمل بالجهاز بالاضافة الي فريق العمل بوحدة ادارة المشروعات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، علي ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات التي تتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حتي يمكن متابعة الاعمال بشكل دوري.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الشكر لاعضاء الجهاز على حجم وسرعة الإنجاز فى مرحلة جمع البيانات التى قام بها فريق عمل الجهاز بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى المشروع بالمحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية.

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