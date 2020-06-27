شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب: 30 يونيه أعادت للأمة العربية توازنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب غسان غصن برسالة إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، يهنئ فيها جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا وعمالا بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيه 2013 المجيدة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، الذي يمثل نحو 100 مليون عامل عربي ، فى تصريح له اليوم السبت، إن هذه الذكرى تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الإجتماعي، مع قواته المسلحة الباسلة لمواجهة خطر الإرهاب، والتطرف، والعنف الذى كاد أن ينال من مصر فى ظل حكم الإخوان الذين صنفتهم الحكومة المصرية وشعبها بالجماعات الإرهابية.

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وأكد "غسان غصن" أن ثورة 30 يونيو المجيدة التى خرج فيها الشعب بحماية من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية أنقذت مصر، وأنها أعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى ، ومساندتها نحو مقاومة الإرهاب،ولعب دورها المحورى فى القضية الفلسطينية، ومواجهة انعكاسات الصراعات والسياسات العالمية على المنطقة العربية.

ودعا "غصن" عمال مصر بقيادة الاتحاد العام لنقابات العمال ، بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الانتاج والتكاتف والتضامن من اجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والحفاظ علىً مكتسباتهم بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لشعب مصر.