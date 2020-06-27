شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يصدر قرار باستمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كتابًا دوريًا كلف فيه رؤساء الأحياء والمديرين بديوان عام المحافظة بتنظيم سير العمل بما لا يخل به داخل الإدارات التابعة لهم طبقًا للاحتياج مع استمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية طفل أقل من 12 عاماً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار الفيروس على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد ولحين صدور تعليمات جديدة.

جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بقيام السلطة المختصة بتنظيم العمل بالجهة التابعة لها ووضع قواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ويراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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وفى سياق أخر ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة التى ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية، مشددا على ضرورة التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان .

وأكد محافظ القاهرة على توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير فى كافة لجان القاهرة بالإضافة لوجود مخزون احتياطى فى حالة الحاجة إليه مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أوإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية .