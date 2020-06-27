شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1041 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 7 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 7 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1041 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة الدمام، على متنها 160 راكب، كما استقبل المطار رحلة خطوط فلاي ناس القادمة من الدمام أيضا وعلي متنها 160 راكبا من المصريين، ورحلة خطوط النيل للطيران القادمة من جدة وعلي متنها 161 راكبا، واستقبل المطار رحلة شركة العربية للطيران القادمة من مدينة الطائف وعلي متنها 174 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة إير كايرو القادمة من مدينة الرياض والتي تقل 174 راكب، واستقبل المطار رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت والتي تقل 212 راكب، كما استقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من مدينة سيئون.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار ، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.