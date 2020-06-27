بالصور.. خدمات مرورية لمتابعة تطبيق حظر سير سيارات النقل أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر عدد من سيارات دفع رباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية بالطريق الدائري، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، بتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتأكيد على المتابعة المستمرة لقرار الحظر.

و جاء ذلك لمواجهة أي أعطال علي الطرق كما تم شن حملات مرورية على الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ويتم شن حملات على السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات.

كما تتواجد القوات والأقوال الأمنية على الطرق السريعة على مدار 24 ساعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.