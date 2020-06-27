مع تطبيق الإجراءات الوقائية.. استئناف عمل المحاكم بكامل طاقتها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:
تستأنف المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة) العمل كليًا بكامل طاقتها، اليوم السبت، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومراعاة الضوابط الواردة، بقرارات رئيس الوزراء.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارًا بعودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتبارًا من اليوم السبت، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن المستشار عمر مروان، قرر اعتبار المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل.
كما قرر وزير العدل، أن لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.
وتضمن قرار الوزير عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري ) بكامل طاقتها اعتبارًا من صباح السبت المقبل مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان.
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