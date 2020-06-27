القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب بإلزام "التعليم" برد نصف المصروفات الدراسية لـ ٢٣ أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السادسة تعليم، بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم برد نصف المصروفات الدراسية لجلسة ٢٣ أغسطس المقبل، بعد عودتها من المفوضين

أقام حميدو جميل وعمرو عبدالسلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتراكات "الباص" الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل، وذلك لتعليق المدارس، وإلغاء الترم الثاني بسبب فيروس كورونا.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، ووزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن العالم كله يعانى من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل المسئولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما.

وتابعت الدعوى، أننا فى الظروف التى تمر بها جميع المهن، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض، تتطلب التضافر وعدم المتاجرة، خصوصا أننا اضطررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة.