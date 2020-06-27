كيف تحصل على عداد كودي "إلكترونيًّا"؟.. تعرف على الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بدءًا من الأسبوع المقبل، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، من خلال قيامهم بالتقديم على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لتقديم عدد من الخدمات، في مقدمتها التقديم على طلب لتركيب عداد كودي.

وحرصًا من "الخليج 365" على توفير المعلومة الصحيحة وإتاحتها لمتابعيه وقرائه، والمتعلقة بالشروط والأوراق اللازمة لتركيب العداد الكودي الذي يعمل بخاصية الكارت المدفوع مقدمًا، نقدم الخطوات في ما يلي:

أولًا: رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020: eehc.ses360.net

ثانيًا: المستندات المطلوبة

وتحتوى المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد على 4 شروط؛ هي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

ثالثًا: خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني:

اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

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استكمال البيانات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات.

إرفاق المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب.

رابعًا: كيفية تسجيل البيانات

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين.

اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

سند الحيازة.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

في حالة نشاط تجاري يضاف: البطاقة الضريبية، السجل التجاري، أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

إرسال الطلب.