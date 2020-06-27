رئيس جهاز العاشر من رمضان: انتهاء ربط خط المياه قطر ٧٠٠ مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ ربط خط المياه قطر ٧٠٠ مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة من (A1 : A4) بمساره المتقاطع مع التوسعات الحالية لطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار شاهين، في بيان اليوم، إلى أنه تم تكثيف العمل بالمشروع خلال الأيام الماضية، واستغلال فترة إجازة العيد، نظراً لانخفاض معدلات الاستهلاك للحد الأدنى لتنفيذ الأعمال.

وقال شاهين، إلى أنه تم استغلال إجازة العيد أيضا لتطهير ورش جميع المبانى الخدمية، كما تم تعقيم وتطهير مبنى الجهاز ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاهين أنه تم التنسيق بين الإدارة الطبية وإدارة الأمن بالجهاز، لمتابعة قياس درجات الحرارة للعاملين و العملاء المترددين عند البوابات والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية طوال فترة العمل من أجل منع انتشار الفيروس، خاصة مع عودة العمل بكامل طاقته، كما تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الإدارات بالجهاز لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.