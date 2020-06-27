بعد إغلاق 3 أشهر.. المطاعم والكافتيريات والمقاهي تعود للحياة من جديد بهذه الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت اليوم السبت، المطاعم والكافتيريات والمقاهي، في استقبال الرواد، وإعادة التشغيل بشكل جزئي بنسبة 25% من حجم طاقتها الإستعابية، وذلك بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وأعلن هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، دخول نحو 650 منشآة سياحية ما بين مطعم وكافيريا ومقهى سياحي من إجمالي 800 منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة، العمل بعدما أعلنت موافقتها على التشغيل مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قررتها وزارة السياحة والآثار للتشغيل.

وأوضح وهبة، في بيان اليوم، أن نسبة كبيرة من هذه المنشآة تقع في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى، والبعض بالمحافظات الساحلية السياحية.

من جانبه، أعلن محمد إمبابي، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، الاشتراطات والقواعد والمعايير الجديدة لتشغيل المطاعم والكافتيريات بدءا من اليوم السبت، بالنسيق بين الغرفة التجارية بالجيزة ووزارتي الصحة والسياحة. وجاءت الاشتراطات كالتالي:

اشتراطات المطاعم:

- حظر خدمة البوفيه المفتوح تماماً، والاعتماد على القوائم المحددة مسبقاً.

- حظر تقديم الشيشة وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.

- وضع قواطيع زجاجية على المقاعد بين الجالسين لعدم نشر أية أوبئة أو أمراض.

- ألا يزيد عدد الأفراد في هذه الطاولات عن 6 أفراد، مع اتباع التباعد الجسدى بما لا يقل عن متر بين الكرسى والآخر.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

- وضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

- ضرورة قيام كل مطعم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.

- عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

- حظر نشاط إقامة الحفلات أو الأفراح وكافة أنواع النشاط الليلي بالمطاعم.

- الاستمرار بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المطاعم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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اشتراطات العاملين:

- ألا تزيد نسبة العمالة عن 50% من الحجم الكامل للعمالة.

- إجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين وارتدائهم للقفازات والكمامات الطبية طوال فترة عملهم.

- استمرار أعمال التعقيم في كافة مناطق التشغيل.

- إقامة العديد من الدورات التدريبية على كافة الأعمال الوقائية من كورونا.

- عدم مشاركة أي عامل إلا بعد حصوله على هذه الدورات واجتيازها لضمان الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الغذاء المقدم للرواد.

اشتراطات الرواد:

- استخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء كل مرة عند دخول المنشأة.

- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

- تطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

من جانبه، أشاد هشام وهبة عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، بقرار رئيس مجلس بإعادة الفتح والتشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25% من طاقتها الإستعابية اعتباراً من اليوم السبت، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأكد وهبة لمصراوي أن المطاعم والمنشآت السياحية تعد أكبر القطاعات السياحية تواصلاً مع المواطنين مباشرة.

وأوضح أن أهميتها البالغة ترجع لما تحققه من خدمات سياحية على مستوى عال، وتكون أكثرهم جذباً للعمالة بالقطاع السياحي، وتتسق مع توجهات القيادة السياسية بتوفيرها للعديد من فرص لآلاف الشباب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من اليوم السبت، بنسبة تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية واستقبال 25% من العملاء مع تقييم الوضع والعودة على أن تصل فيما بعد 50%، مع التشديد على حظر تقديم الشيشة لمنع تفشي الأمراض، بجانب غلقها الساعة 10 مساء.