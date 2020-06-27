محافظ القاهرة: استثناء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة من العودة للعمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كتابًا دوريًا كلف فيه رؤساء الأحياء والمديرين بديوان عام المحافظة بتنظيم سير العمل بما لا يخل به داخل الإدارات التابعة لهم طبقًا للاحتياج.
كما وجه باستمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية طفل أقل من ١٢ عاماً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار الفيروس على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد ولحين صدور تعليمات جديدة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بقيام السلطة المختصة بتنظيم العمل بالجهة التابعة لها ووضع قواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ويراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
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