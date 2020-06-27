محافظ القاهرة يطالب الأهالي بعدم التزاحم أو التجمع أمام لجان الامتحانات غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
ناشد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
كما ناشد المحافظ، الطلاب بعدم التزاحم أثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا على الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد محافظ القاهرة، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية.
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافٍ لمنع وجود كثافات أمام اللجان.
وأكد توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير في كافة لجان القاهرة بالإضافة لوجود مخزون احتياطي في حالة الحاجة إليه مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أو إشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.
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