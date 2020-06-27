الرطوبة تصل لـ80%.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس حتى الخميس المقبل (ظواهر ودرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم (السبت) مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، حارٌ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيفا ليلا على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 36- 24، جنوب الصعيد 41- 26.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليوم، عبارة عن نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بأن طقس الأحد سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35- 24، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 36- 25، جنوب الصعيد 41- 27.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن طقس الاثنين سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 27.

ووصل متوسط الرطوبة خلال الـ3 أيام السابقة على القاهرة 82%، الوجه البحري 84%، السواحل الشمالية 86%، جنوب سيناء 67%، شمال الصعيد 65%، جنوب الصعيد 35%.

أما عن طقس الثلاثاء المقبل، فسيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 30- 22، جنوب سيناء 39- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 41- 28.

وأكدت الهيئة توقعاتها بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 37- 23، السواحل الشمالية 31- 22، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 41- 28.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس المقبل سيكون شديد الحرارة على القاهرة وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، 39- 23، السواحل الشمالية 31- 22، جنوب سيناء 40- 28، شمال الصعيد 40- 25، جنوب الصعيد 42- 28.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الجو غائما على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.