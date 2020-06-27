شكرا لقرائتكم خبر عن منها «حادث الواحات» و«احتجاز الحايس».. قائمة تهم الإرهابي عبدالرحيم المسماري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات».

وجاءت التهم الموجة له:

- الانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام الفانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

-الانضمام إلى جماعة كتائب ردع الطغاه والتي تتبع تنظيم الفتح الاسلامي وإحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا.

- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الارهابية، بان تحدت اراداتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة، الشرطة المدنية وإتلاف اسلحتهم ومعداتهم استهداف المنشات العامة.

- قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد 16 من ضباط وافراد الشرطة المدنية من قوة مامورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20-10-2017 .

-خطف واحتجز وآخرون المجني عليه نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس، رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في اداء اعمالها، والحصول على ميزة بإرغامها على إبداله باحد التكفيرييين المقبوض عليهم والمحتجزيين قانونياً.

- سرق بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.

- حاز وأحرز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازاتها أو إحرازاها بقصد استعمالها في الاخلال بالأمن والنظام العام.

- خرب عمداً أمولاً منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهي اسلحة ومعدات.

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- استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه العامة.

- التعدي على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.

-الاستيلاء بالقوة والعنف والتهديد والتريوع على وسيلة من وسائل النقل البري، ومركبات الشرطة المدنية .

حاز وأحرز بالذات والواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات معدة ومجهزة للانفجار وهي 20 قنبلة كبيرة الجحم من المفرقعات والقنابل اليدوية.