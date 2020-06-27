شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مد 473 كيلو كابلات جهدًا عاليًا باستثمارات 3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة تخطط لإنشاء خطوط ذات جهد 500 كيلو فولت بطول 473 كيلومترا نهاية العام الجارى، باستثمارات 3 مليارات جنيه.

وأضافت «مشالى»، في تصريحات صحفية، أمس، أن إجمالى الاستثمارات في تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن 68 مليار جنيه، متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء، من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، ولايزال العمل مستمرًا لاستكمال خطة تطوير شبكة النقل المتوقع أن تصل تكلفتها نهاية العام 76 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير تلقته رئيس الشركة، فمن المرتقب أن تنفذ الشركة٥٠٠ كم من خطوط جهد نهاية العام الجارى لترتفع من ٥٥٣٤ كم إلى ٦٠٠٦، فيما يبلغ إجمالى أطوال الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية ذات جهد 500 كيلو فولت 5534 كم نهاية 2019، ومن المرتقب تسجيل 6006 كلم نهاية العام الجارى.

وذكر التقرير أن إضافة تلك الخطوط ضمن خطة إنشاء شبكة قومية موازية للحالية بعد تهالك أجزاء منها، وتنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع شركات أجنبية ومحلية، أبرزها «ستيت جريد الصينية»، و«سيمنس الألمانية»، و«السويدى إليكتريك المصرية»، وتمويلها من خلال قروض حصلت عليها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من بنوك محلية، أبرزها «الأهلى»، و«مصر»، بقيمة 8 مليارات جنيه، لتطوير شبكات وخطوط نقل الكهرباء.