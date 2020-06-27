شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: طيبة 1 يقدم خدمة الاتصالات التليفونية وخدمة الإنترنت لم تبدأ بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكاله الفضاء المصرية، إن التدريب الصيفى الذى تقدمه وكالة الفضاء المصرية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية سينعقد هذا العام كما كان يحدث من قبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى الوقت الحالى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التدريب في بداية شهر يوليو 2020.

وأكد دكتور القوصى، فى بيان له، أن قمر طيبة سات يقدم خدمة الاتصالات التليفونية التي تعمل مع إحدى الجهات بالدولة، وخدمة الإنترنت لم تبدأ العمل حتى الآن.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن طلب التحاق طلاب كليات هندسة الطيران والفضاء للعمل بأقسام الوكالة المختلفة سيكون للخريجين، متابعًا: "دور الطلاب مهم في وكالة الفضاء المصرية، وسيتم الإعلان عن الوظائف المتوفرة بالوكالة في الأقسام المختلفة بها من خلال الموقع الرسمي للوكالة (www.egsa.gov.eg)".

واختتم القوصي بأن المقابلات الشخصية للوظائف التى تم وضعها على الموقع الرسمى ستكون على أسس ومراحل للاختيار ومن يتوفر به الشروط في المتقدمين سيتم التنسيق معهم تليفونيا لتحديد موعد للمقابلات الشخصية".