أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة وتعافى 399 مصابًا

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