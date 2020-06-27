شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق اليوم فى 1377 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح اليوم السبت 27 يونيو الجارى، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى أول اختبارات للطلاب فى زمن كورونا، حيث تنطلق الامتحانات فى أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة، حفاظا علي أبنائنا الطلاب وعدم التكدس والتجمعات الكبيرة وتستمر الامتحانات العملية حتي يوم الاثنين 20/7/2020.

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وتبلغ أعداد المواد العملية والمعملية التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم، 431 مادة في النوعيات المختلفة" صناعي وزراعي وتجارى وفندقى"، ويؤدى الطلاب الامتحانات العملية فى 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية، كما يصل إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات العملية أكثر من 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه بالنسبة لشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) : سوف تشمل الامتحانات كل ما تم تدريسه للطالب فى العـام الدراسـى (الفـصل الدراسى الأول ، بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق ا لدراسة فى 15 مارس 2020 مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام ، واتخـاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان .