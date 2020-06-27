شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الأوقاف، أعمال تعقيم وتطهير المساجد، استعدادا لاستقبال المصلين فجر غدا السبت تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف، ووجهت الوزارة بتعقيم المسجاد كما وجهت الأئمة لوضع علامات التباعد بين المصلين.

ووضع الأئمة ومسئولى المساجد فى عدد من المحافظات علامات التباعد ولافتات لتوعية المصلين بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد الثلاثاء، الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما تم التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط من بينها:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين

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مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين



مساجد مصر تضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال المصلين







