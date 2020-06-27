شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى: مواقفنا مع مصر مواقف وفاء لفضلها على الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على بن محمد الرميحى، وزير الإعلام البحرينى، إن ما يربط البحرين ومصر من علاقات نتاج حضارات تاريخية مشرفة، ومواقفنا مع مصر مواقف وفاء، ومصر لها فضل علينا فى التعليم والثقافة فهى قدمت الأرواح والجهود للزود عن الوطن العربى.

وأضاف وزير الإعلام البحرينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بى سى مصر: وما تتعرض له مصر ليس وليدا اليوم، ويستهدف بقية الوطن العربية من السعودية والبحرين وهناك تطورا كبيرا يحدث.

وأكمل على بن محمد الرميحى: مصر عمق استراتيجى وظهر لكل الدول العربية ولا ينكر ذلك إلا كل جاحد".