شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. طرق الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال موقعها طلبات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة من خلال موقع الهيئة.

يستفيد من العلاوات الخمس أصحاب المعاشات ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، بينهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى، وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

فى الإنفوجراف التالى، يستعرض ”الخليج 365” لجمهوره من القراء كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة والزيادة المقررة لكل مستحق فى نقاط محددة.









