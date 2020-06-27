شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لن نفتح المساجد للجنائز.. والصلاة تقام على المقابر والزوايا مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن سيتم فتح المساجد للصلوات الخمسة، وما زالت الجمعة معلقة، وستكون هذه القرارات فترة اختبار، وإذا التزم المصلون سنكمل الفتح. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بى سى مصر: من أراد أن يعبد الله عليه أن يلتزم ليأخذ الثواب كاملا، ولن تفتح دور المناسبات ولن نسمح بصلاة الجنازة فى المسجد وسيتم تأديتها فى المقابر ونرجئ فتح مصلى السيدات.

وتابع جمعة قائلا: "أتمنى أن يكون هناك شبابا واعيا لتوعية الناس بالإجراءات أمام المساجد، وسيتم فتح المسجد قبل الآذان بـ10 دقائق ثم الآذان والإقامة ثم الصلاة، وسيتم غلق المسجد خلال نصف ساعة للقيام بأعمال التطهير، وأقول لمن لا يريد لبس الكمامة لا تطلب الطاعة فى معصية الله، والالتزام بالإجراءات وسماع كلام المختص جزء من طاعة ديننا لأن الغرض منها الحفاظ على النفس".

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وأكمل وزير الأوقاف: "لن نفتح الزوايا فى هذه الفترة.. وسيتم فتح المساجد الكبرى والتى يوجد بها إمام أو إمام وعامل وعلى قدر الضرورة، ولا تعقد القرانات فى المساجد، ولدينا أجهزة واسعة للرقابة والتفتيش والمراقبة".