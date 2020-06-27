شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: تعهد إثيوبى بعدم ملء السد إلا بعد التوصل لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما نركز عليه أن هناك توافق فى الرأى، وهناك تعهد من قبل إثيوبيا بعدم الإقدام عل الملء إلا بعد التوصل لاتفاق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بى سى مصر : تحدثت مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه وتوكل مفاوضت سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبيين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية.

وتابع: وعقدت القمة بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا وتم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لأن أي اتفاق لا يتضمن هذا لا يعد اتفاق، وأن تكون القواعد واضحة في الحفاظ على مصالح الدول الثلاثة ومن أولويات مصر أن يتم ملء السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان.

وأكد أنه ليس هناك تأثيرا على جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل، والتطور الذى حدث اليوم له تأثير على مجريات جلسة مجلس الأمن فى إطار أن هناك مسارا إفريقيا معنى لفترة محددة وهذا لن يؤثر على الإدراك أو الاجتماع وأن هذا أمر له تأثيره على الأمن والسلم الدوليين.

وتابع: التصريحات تتوالى بشأن الملف الليبى وكلها تؤكد على عدم إقدام أي طرف على تحرك عسكرى، ونحن نجرى اتصالات بكافة الأطراف في ليبيا لتقريب وجهات النظر ونحن منفتحون على كافة الأطراف.