شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الحبس سنة وغرامة 4 آلاف جنيه وغلق للمنشأة المخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحياة لم تتوقف في مصر لكى تعود وكل ما تغير هو أنه لن يكون هناك مواعيد لحركة المواطنين، وتفتح المطاعم والكافيهات بإجراءات احترازية والطاقة الاستيعابية 25%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بى سى مصر: وزراة التنمية المحلية أصدرت كتيبات وأرسلتها للمحافظات ونبدأ من الغد المراقبة والعقوبات ستكون الحبس لمدة سنة و4 آلاف غرامة، والعقوبة الثانية هي الغلق الفورى للمنشأة المخالفة، والمسئولية من الغد على المواطن.

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وتابع: نحدد الـ25% في المطاعم والكافيهات بالمسافات الموجودة بين الترابيزات والمساحة الإجمالية للمكان الذى يتم عليه التفتيش حسب الرخصة الصادرة من المحليات.

وأكمل: المطاعم والمقاهى في الأماكن الشعبية ملتزمة بنفس الإجراءات للأماكن الكبيرة والموجودة بالأماكن الراقية، والقرارات مرنة وإذا وجدنا تطبيقا على الأرض ستكون هناك تعديلات للقرارات وسيتم رفع اللجان من على الطرق.

وأكمل: أصبح من حق كل وزير أن يحدد عدد الموظفين بكل منشأة حكومية والخدمات الحكومية بدأت تعود ونحتاج لعودة الموظفين وسيكون هناك مراعاة الموضوعات الاستثنائية، والشواطئ العامة مغلقة حتى إشعار آخر والحدائق والمتنزهات كذلك، وعقوبات الكمامة كما هى، والنشاط الرياضى سيعود ويتضمن عودة المسابقات والدورى.