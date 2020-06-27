شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 809 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 809 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والسودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين الأولى قادمة من مدينة الرياض، على متنها 193 راكبا، والثانية قادمة من مدينة الدمام وتقل 215 راكبا، كما استقبل المطار رحلة القادمة من جدة وعلى متنها 152 راكبا من المصريين، ورحلة القادمة من الكويت وعلى متنها 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة قادمة من مدينة الخرطوم وعلى متنها 75 راكبا من المصريين.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.