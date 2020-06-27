شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: الاتفاق على تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إننا اتفقنا في القمة الإفريقية المصغرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق.

وأضاف حمدوك، أننا تحدثنا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.

أكدت القمة المصغرة على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وحث رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية سد النهضة، جاء ذلك خلال مخاطبته انعقاد قمة افتراضية عن سد النهضة اليوم بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، والرئيس الكينى اوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالى ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فكي.

وأوضح حمدوك، أنه يؤمن بشعار (الحل الأفريقى للقضايا الإفريقية) وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان ليس وسيطاً محايداً ولكنه طرف أصيل فى قضية سد النهضة، وأن السودان أكبر المستفيدين من السد، كما أنه سيكون أكبر المتضررين فى حال وجود مخاطر، ولذلك فهو يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية.

وتواصل الاجتماع الذى سادته روح إيجابية بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضى جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.

Advertisements

وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقه قد حلت ما بين 90% إلى 95% من القضايا ولم يتبقى إلا القليل الذى سيتحقق بفضل توفر الإرادة والعزيمة.

وأمن الحاضرون على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق فى غضون أسبوعين والمقترحة من الجانب الأثيوبي، وتم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق.



















