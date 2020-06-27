شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الاجتماع بشأن سد النهضة "إيجابي".. ولا إجراءات أحادية بشأن الملء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الاعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم أخطار مجلس الأمن بهذه التطورات التي حدثت اليوم، مشيراً إلي أن أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.