شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يوافق على اتفاق ائتمانى لمصر بـ5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرًا، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض نقص فى الميزانية وميزان المدفوعات.

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان أن البرنامج سيساعد الدولة على الحفاظ على الإنجازات التى حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدمًا.