شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتطهير المساجد استعدادًا لاستقبال المصلين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بحملات لتعقيم وتطهير المساجد، اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال المصلين اعتبارًا من السبت لإقامة الشعائر.

وقام الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ محمد العرينى، وكيل المديرية، بجولة على عدد من المساجد لمتابعة عمليات تعقيم وتطهير وتجهيز المساجد.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة القيام بحملات تعقيم وتطهير لجميع دور العبادة بنطاق المحافظة من مساجد وكنائس بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة البيئة والمديريات المعنية والأوقاف والكنيسة، واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.