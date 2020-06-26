شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستعرض خطة فتح المساجد.. ويناشد المصلين الالتزام بإجراءات الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس وأهمها الوضوء بالمنزل وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم التصافح بالإيدى، حفاظاً على صحة المصلين والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان لاستعراض خطة المديرية واستعدادتها لفتح المساجد غداً لأداء الصلوات الخمس.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ لجميع العاملين بالمديرية من أجل التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع المساجد وعلى رأسها تنظيم دخول المصلين لمنع التكدس أمام المساجد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عزت بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لفتح المساجد غداً ومنها الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير ووضع علامات للتباعد بين المصلين داخل كل مسجد، لافتاً بأن المساجد سوف تفتح قبل الأذان بعشر دقائق وتغلق بعد أداء الصلاة بفترة وجيزة لا تتعدى النصف ساعة، موضحاً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان تفتيش فرعية على مستوى جميع الإدارات من أجل المتابعة المستمرة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، مع التدخل السريع عند رصد أي مخالفة وإغلاق المسجد المخالف.